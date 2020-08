Mãe de sertanejo Cauan é internada com 10% do pulmão comprometido pela Covid-19

Shirlei Máximo já tinha recebido diagnóstico positivo da doença, mas apresentou piora neste sábado (22)

Reprodução/Instagram Cantor Cauan, da dupla Cléber e Cauan



Na tarde deste sábado, 22, o perfil oficial da dupla ‘Cléber e Cauan’ informou que a mãe do cantor Cauan foi internada nesta manhã após realizar exames e constatar que 10% de seu pulmão estava comprometido devido à infeção do novo coronavírus. “Shirlei Máximo, que já estava confirmada com Covid-19, fez exames de acompanhamento da doença e a angiotomografia mostrou 10% de comprometimento pulmonar pelo vírus e apresentou ainda uma complicação chamada TEP (Tromboembolismo Pulmonar), na qual o sangue coagula no interior de alguns vasos sanguíneos e pode ser deslocar dentro dos mesmos”, diz a nota.

Segundo o boletim médico, Shirlei está estável e respirando sem a necessidade de oxigênio. O pai de Cauan, João Luiz Máximo, também está internado na UTI, mas teve boa evolução e mantém-se dependendo de oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI. Os exames não apresentaram alterações significavas de ontem para hoje.

Já o músico segue internado na UTI, em estado grave, mas apresentou melhora clínica e também dos exames de sangue. Segundo o boletim ele deve fazer uma nova tomografia neste domingo, 23. Toda a família de Cauan contraiu a Covid-19. O irmão, Fernando Máximo, já está curado e a namorada do cantor, Mariana Guimarães Moraes, está se tratando em casa.