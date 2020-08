Visual de Mulher-Leopardo é revelado em novo trailer de ‘Mulher Maravilha 1984’; assista

Longa teve sua estreia adiada para outubro por causa da pandemia de Covid-19

Reprodução Cena do segundo trailer de Mulher Maravilha 1984



‘Mulher Maravilha 1984’ foi o primeiro painel do evento virtual ‘DC Fandome’, que reúne as principais atrações e lançamentos do estúdio DC. Com participações de Gal Gadot (Diana), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Mulher-Leopardo) e da diretora Patty Jenkins, o segundo trailer do longa, que está previsto para estrear em 2 de outubro, foi lançado.

O trailer dá muito espaço para os vilões do filme que, além da Mulher-Leopardo, terá Maxwell Lord, interpretado pelo ator Pedro Pascal (The Mandalorian e Narcos). Uma das principais novidades é o visual da personagem de Kristen Wiig, que ainda não tinha sido revelado. O par romântico de Diana, Steve Trevor, também tem bastante destaque nos 2min39s do trailer. Assista o novo trailer de Mulher Maravilha 1984: