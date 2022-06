Wesley Safadão cancela shows no Nordeste; saiba o motivo

Seis apresentações foram suspensas para este fim de semana na Bahia e na Paraíba

Reprodução/Instagram/wesleysafadao Cantor reclama de dores na coluna que, segundo ele, são devido a uma hérnia de disco



O cantor Wesley Safadão anunciou, neste sábado, 25, o cancelamento da agenda de shows. O motivo seria uma lesão na coluna do artista, que ficará de repouso nos próximos dias. Ao todo, seis apresentações foram suspensas para este fim de semana: em Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Conceição do Jacuípe e Ibicuí, cidades localizadas na Bahia, e também em Santa Luzia e Monteiro, municípios da Paraíba. Na sexta-feira, 24, Safadão reclamou de dores que, segundo ele, eram causadas por uma hérnia de disco. “Dói até para cantar. Estou todo amarrado aqui para dar certo, mas fiquei muito feliz aqui. Obrigado, eu achei que não ia conseguir fazer esse show. Deus é bom demais”, disse. A volta do cantor aos palcos apenas ocorrerá após alta médica. No entanto, ainda não há previsão.