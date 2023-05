Maneva reverencia ídolos e recebe Juliette, Carlinhos Brown e Toni Garrido em novo DVD: ‘Será uma mistura incrível’

Em 8 de junho, banda vai ao Parque Villa-Lobos para nova fase do projeto ‘Tudo Vira Reggae’, concebido na pandemia e que homenageia artistas como Rita Lee, Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó e Alceu Valença

Divulgação/Maneva Banda Maneva completa 18 anos de carreira em 2023



A banda Maneva se prepara para a gravação do “Tudo Vira Reggae Ao Vivo”, no dia 8 de junho, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Em entrevista exclusiva ao site da Jovem Pan, os integrantes do grupo disseram que o projeto fará uma reverência a intérpretes e compositores que se tornaram unânimes e responsáveis por fortes influências musicais na vida de cada um do quinteto. Os cantores já confirmados que farão participação especial a ex-BBB Juliette, Vitor Kley, Felipe Araújo, Carlinhos Brown, Gabriel o Pensador, Toni Garrido, Marcelo Falcão e Ana Gabriela. O projeto “Tudo Vira Reggae” nasceu em maio de 2020, durante a pandemia, quando o Maneva reuniu diferentes gerações em uma só voz. Na época, a banda, pela primeira vez, interpretou faixas consagradas de diferentes estilos musicais, com arranjos do tradicional som jamaicano em uma transmissão ao vivo pelo YouTube. A homenagem foi um marco na carreira de Tales de Polli (vocalista), Felipe Sousa (guitarrista), Fernando Gato (baixista), Diego Andrade (percussionista) e Fabinho Araújo (baterista). Na transmissão, foram gravadas 22 faixas que renderam dois álbuns intitulados “Tudo Vira Reggae” (volumes 1 e 2).

Ao longo dos 18 anos de carreira, a banda lançou inúmeras músicas e álbuns de sucesso. Para se ter ideia, nas plataformas digitais e nas rádios em todo o Brasil, o Maneva tem mais de 1,5 bilhão de streams, além de 11 certificações, incluindo um single de diamante, e a indicação ao Grammy Latino, com “Lágrimas de Alegria”, na categoria “melhor canção em língua portuguesa”. A banda também está no seleto time “Top 200”, que aponta como um dos artistas mais ouvidos no Spotify. Agora, o grupo espera que a gravação do “Tudo Vira Reggae Ao Vivo” também seja um sucesso. Segundo eles, o projeto terá um repertório inovador e memorável, com participações especiais. “A ansiedade está a mil aqui. É aquele coração acelerado, um misto de várias emoções, mas com uma única certeza: a de fazer o melhor show das nossas vidas. Essa ‘label’ realmente marcou a carreira do Maneva de forma muito significativa. Pela primeira vez teremos o público na apresentação, já que originalmente ele foi gravado em tempos de pandemia. Essa energia faz toda a diferença e queremos esse momento junto aos nossos fãs. Essa troca é fundamental”, comentou o baixista da banda, Fernando Gato. “As participações são como um sonho para nós. São artistas que têm o nosso respeito e carinho. Será uma mistura incrível. Cada um com uma bagagem cultural diferente, mas que se transformará na mesma em ‘Tudo Vira Reggae Ao Vivo'”, acrescentou o guitarrista Felipe Sousa.

Assim como os cantores que farão participação especial, o local da gravação do DVD também foi escolhido com um propósito. Isso é o que explica o baterista Fabinho Araújo. “Queríamos um lugar onde as pessoas se sentissem livres, felizes, em meio à natureza, em uma grande vibração. O Parque Villa-Lobos é incrível e possui essa vibe diferente. Para a festa ser boa, o número de convidados é importante, e lá comporta todo mundo. Não tinha escolha melhor para gravarmos esse projeto tão especial”, disse. O vocalista Tales de Polli falou que a banda quer levar a mensagem de “união”. “Esse sentimento está muito impresso em ‘Tudo Vira Reggae’. Ficamos conhecidos pelas nossas autorais e esse é um caminho extremamente difícil. Foi a primeira vez que interpretamos faixas de sucessos de outros artistas. Então, queríamos unir todas as tribos, pessoas de todas as idades, para que juntos fossemos um. A música tem disso, ela une. E esses clássicos são eternos, atemporais. Esse sentimento de união é a força indestrutível que todos nos carregamos. E vamos dividir, vamos cantar e nos unir em amor para registrar esse projeto que será eternizado na história”, frisou. Os dois volumes de “Tudo Vira Reggae” homenageiam aristas como Chitãozinho & Xororó, Rita Lee, Alceu Valença, Los Hermanos, Ivete Sangalo, Raça Negra e Paralamas do Sucesso, entre muitos outros.

Questionados se pretendem lançar novas músicas e novo álbum ainda em 2023, os integrantes do Maneva disseram que o foco neste ano é a tour dos 18 anos da carreira da banda e a gravação do DVD. “Dezoito Anos foi uma tour especial, para comemorar junto aos nossos fãs as nossas quase duas décadas de carreira. Foram poucos shows, poucos Estados visitados, uma edição limitada mesmo. Reunimos as principais obras de 18 anos de estrada para celebrar em uma grande festa. Sobre os álbuns, calma (risos). Ainda estamos em pré de ‘Tudo Vira Reggae Ao Vivo'”, comentou o percussionista Diego Andrade. Por outro lado, a banda falou que todos os trabalhos, por meio da música, estão elevando a força do reggae. “Acreditamos no reggae. Acima de tudo, acreditamos na força da música. É engraçado que vários gêneros diferentes incluem o reggae e fazem sucesso. Mas o Brasil poderia se abrir um pouco mais neste sentido. O crescimento se dá não só ao nosso trabalho, mas ao de tantas outras bandas, como Natiruts, Mato Seco, Planta e Raiz, Chimarruts etc. Citar todos seria quase impossível, mas são artistas espetaculares, que levam a semente da paz e do amor em suas faixas”, disse Araújo.

Em relação aos 18 anos do Maneva, o vocalista Tales de Polli citou os três momentos mais marcantes da banda. “As nossas certificações são, sem dúvida, um momento de extrema realização. Acho que nenhum artista está preparado para tantas premiações, e a música nos deu muitos presentes. Então, de certa forma, elas são a certeza de que estamos trilhando o caminho correto. Um segundo momento seria a indicação ao Grammy Latino, com ‘Lágrimas de Alegria’, na categoria melhor canção em língua portuguesa. E vamos deixar esse terceiro momento para a gravação de ‘Tudo Vira Reggae Ao Vivo’. Será inesquecível ver o Parque Villa-Lobos lotado, pulsando energias positivas do início ao fim. Bora para o reggae, pai!”

Confira as canções e os artistas homenageados em “Tudo Vira Reggae”