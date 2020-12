Novo teaser de ‘WandaVision’ expõe realidades da Feiticeira Escarlate; assista

Minissérie que acompanha o relacionamento da heroína com Visão, de maneira distorcida, estreia no Disney+ em 15 de janeiro de 2021

A Disney divulgou nesta sexta-feira, 25, mais um teaser da série ‘WandaVision‘, que acompanha uma realidade distorcida do relacionamento de Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), heróis do Universo Marvel. No vídeo de 44 segundos é possível acompanhar que o mundo criado pela Feiticeira não está indo saindo como ela gostaria e que as distorções podem ter consequências. A atriz Teyonah Parris, que interpreta a personagem Monica Rambeau (que apareceu pela primeira vez no filme da Capitã Marvel), aparece pela primeira vez na produção. A minissérie estreia no serviço de streaming, Disney+, no dia 15 de janeiro de 2021. Assista: