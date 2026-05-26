Mariah Carey fará shows de Natal em SP e no Rio; ingressos chegam a R$ 10 mil
Cantora traz ao país a turnê ‘Mariah Carey’s Christmas Time’, com figurinos especiais e grandes sucessos da carreira em duas apresentações marcadas para novembro
A cantora Mariah Carey anunciou nesta terça-feira (26) sua volta ao Brasil em 2026 com a turnê especial “Mariah Carey’s Christmas Time”, espetáculo temático de Natal que chega pela primeira vez ao país.
Ao todo, a artista fará duas apresentações. A primeira acontece em São Paulo, no Nubank Parque, no dia 17 de novembro, e a segunda no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, em 21 de novembro.
De acordo com o anúncio nas redes sociais, a artista promete um show inédito para o público brasileiro, reunindo figurinos exclusivos, cenografia temática e uma sequência de sucessos que marcaram sua carreira.
Na apresentação, não devem faltar clássicos como “All I Want for Christmas Is You”, música que se tornou tradição nas festas de fim de ano ao redor do mundo.
A pré-venda exclusiva para clientes do banco parceiro começa nesta quinta-feira (28), às 10h, com desconto de 30% nas compras realizadas com cartão de crédito.
Já a venda geral será aberta na próxima segunda-feira (1º), às 12h, exclusivamente pelo site Eventim Brasil, e a partir das 13h nas bilheterias oficiais.
Os ingressos variam entre R$ 197,50, valor da meia-entrada para cadeira superior, e R$ 9.995 para o setor premium com assento na primeira fileira da plateia.
