Marido de Sasha explica por que abandonou a carreira de cantor gospel

João Figueiredo disse que não quer falar apenas sobre religião em seu novo álbum: ‘Quero falar sobre o amor que sinto pela minha esposa’

Reprodução/Instagram/joaofigueiredof/22.10.2021 João Figueiredo quer falar do amor que sente por Sasha em suas músicas



O cantor João Figueiredo explicou por que decidiu abandonar a carreira gospel. Em uma série de stories no Instagram, o artista, que é casado com a modelo Sasha Meneghel, disse que não abandonou sua fé, mas quer cantar sobre outros temas que não estão relacionados à sua religião. “Comecei no gênero gospel, comercializando músicas que tocam nas igrejas e não faço mais parte desse mercado. Isso não significa que eu não sou mais cristão, que vocês não vão me ver cantando louvor, significa que vocês não vão mais me ver comercializando músicas cristãs”, afirmou João.

O artista, que casou em maio deste ano com a filha da apresentadora Xuxa, quer falar sobre amor em seu novo álbum, que está previsto para ser lançado no começo do ano de 2022. “Permaneço com a mesma fé, servindo e amando Jesus, só que não produzo mais [músicas gospel] de forma comercial. Meu desejo e meu propósito é de me comunicar com pessoas sejam elas quer for, cristãs ou não, e quero que entendam a minha mensagem”, comentou o artista. “Quero falar sobre romance, sobre o amor que sinto pela minha esposa, quero falar da nossa história e coisas do dia a dia. Isso não seria coerente no meio gospel.” O cantor disse que não se sente cobrado ou julgado pelas pessoas, mas sabe que alguns fãs não vão gostar dessa mudança. “Tem pessoas que falam, mas tenho muita convicção da minha fé, da minha essência e daquilo que nasci para fazer. Estou feliz”, concluiu.