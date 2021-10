Chico Pinheiro não percebe que está ao vivo e gera climão com Bocardi em jornal; assista

Apresentador, que deveria falar os destaques do ‘Bom Dia Brasil, ficou mexendo no celular e fazendo brincadeiras com o âncora do ‘Bom Dia SP’

Reprodução/Globo/22.10.2021 Chico Pinheiro não notou que estava ao vivo e ficou mexendo no celular durante jornal



O apresentador Chico Pinheiro gerou um desconforto no “Bom Dia SP”, da Globo, desta sexta-feira, 22, pois não percebeu que estava ao vivo e, ao invés de dar os destaques do “Bom Dia Brasil”, ficou mexendo no celular e digitando no computador que fica na bancada do jornal. Rodrigo Bocardi ficou tentando interagir com o jornalista, mas não conseguiu. “Vamos falar com o Chico Pinheiro. Chico, o Tiago Scheuer está com saudade de você. Está tudo pronto para o ‘Bom Dia Brasil’?”, questionou Bocardi. Sem olhar para a câmera, o âncora respondeu: “Prontíssimo. Vamos conversar! Quanto tempo que não falo com São Paulo. Tenho falado todo dia com Minas, temos prosas enormes”. Rindo, o apresentador do “Bom Dia SP” falou: “A gente está sempre te esperando aqui. O jornalista brincou: “Abra esses braços e me receba. Hoje é dia de oxalá”.

Bocardi explicou a Chico que não tem falado com ele porque está sempre uma “doideira” no jornal local de São Paulo. “Você sabe como que é, um assunto vai atropelando o outro aqui, mas você é sempre bem-vindo aqui.” Chico continuou teclando e apenas disse: “Então você, por favor, me chame sempre”. Bocardi tentou contornar a situação e perguntou: “O que temos no ‘Bom Dia Brasil‘ hoje? Toda essa repercussão dessa debandada do Ministério da Economia, o dólar lá em cima, a inflação em descontrole e por aí vai. É isso?”. Chico disse: “É isso aí e por aí vai. Quer dizer, se vai eu não sei, mas também ficar não fica”. Todos começaram a rir e depois ficou um silêncio no estúdio. Tiago olhou perdido para a câmera e falou: “É isso aí, Bom Dia Brasil às 8h30, né Rodrigo? Chico volta depois com os destaques”. O momento divertiu os telespectadores e o apresentador do “Bom Dia Brasil” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã.

e o Chico Pinheiro que não sabia que tava ao vivo KKKKKKKKKK pic.twitter.com/NAMcmKPLpM — Matheus  (@matheusdevdd) October 22, 2021

A prova de que @chico_pinheiro é simpático até quando não sabe que está sendo filmado https://t.co/lUzE2vWdQ6 — Andréa Werner (@andreawerner_) October 22, 2021

Eu tô só a vibe do Chico Pinheiro diante dos milhares de deadlines que eu tenho pra cumprir kkkkkkkkkk

Deixando a vida levar kkkkkk https://t.co/D0NyoqGn5g — This House is a Circus (@_Victor012) October 22, 2021

Essa vibe do Chico Pinheiro é mto boa mano, seloko kkkkkkkk Vou adotar esse "Abra esses braços e me receba" https://t.co/eLiFtDnJ1P — Thi🅰️go Si (@thico0) October 22, 2021