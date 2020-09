Max Ehrich diz ter descoberto fim de noivado com Demi Lovato por sites de fofoca

Casal ficou noivo em julho; tabloides vincularam término na última sexta-feira (25)

Reprodução/Instagram Max e Demi ficaram noivos em julho



Na última sexta-feira (25) foi anunciado o fim do noivado entre o ator Max Ehrich e a cantora Demi Lovato. A informação foi vinculada por diversos tabloides como o Page Six e até a revista People. Demi foi pedida em casamento numa praia da Califórnia, nos Estados Unidos, em julho. Ontem (28), Max se pronunciou em sua página no Instagram sobre como ficou sabendo do fim do relacionamento. “Eu estava no set do meu nome filme Southern Gospel com o elenco e equipe quando literalmente eu abri meu celular e vi um site de fofoca. Esta é a verdade honesta de Deus de como eu descobri sobre o fim do noivado e tenho pessoas do meu filme que viram a coisa toda desmoronar e me ajudaram a voltar ao personagem para continuar meu trabalho. Eu tinha elenco e equipe com famílias que dependiam de mim para fazer meu trabalho”, comentou.

Ehrich encerrou dizendo que perdoa todos os envolvidos nessa situação: “Por favor parem com essa narrativa e foquem nos problemas importantes desse mundo. Eu amo e perdoo todos envolvidos. Deixe-nos ser, deixe-nos curar. Deus abençoe”. Nessa segunda-feira o ator completou. “Um capítulo finalmente se encerrou esta manhã. Agora eu viro a página. Focado no bem-estar, amor, deus, minha família, amigos e meu gato. Apenas boas vibrações”. Ambos apagaram a postagem sobre o noivado de suas redes sociais.