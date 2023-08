MC Katia, pioneira do funk, morre aos 47 anos no Rio de Janeiro 

Funkeira lutava contra um tumor no útero e viu sua situação se agravar depois de precisar amputar a perna por causa de uma trombose

Reprodução/YouTube/LosPantchos1586/Instagram/mckatiaafiel MC Katia estava lutando contra alguns problemas de saúde nos últimos meses



A cantora MC Katia, uma das pioneiras do funk, morreu neste domingo, 13, aos 47 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Internada Hospital Souza Aguiar desde junho, a funkeira lutava contra um tumor no útero e viu sua situação se agravar depois de uma trombose – ela precisou amputar uma parte da perna recentemente. A informação da morte foi divulgada pela amiga Veronica Costa, a Mãe Loira do funk, através redes sociais. Katia tinha conseguido uma prótese para a perna e estava recebendo ajuda de amigos do funk e fãs através de uma vaquinha virtual. A funkeira surgiu no início dos anos 2000 e ganhou projeção com a música “Até vai me pegar”, além de outros hits. Em 2008, ela sofreu um acidente, que o tirou por três anos dos palcos. Depois, retornou e ainda precisou de uma nova pausa para lidar com um quadro de depressão. Na web, diversos fãs, amigos e estrelas do funk lamentaram a notícia.

Descanse em paz MC Katia nossa eterna FIEL 😭❤️ pic.twitter.com/RAifHG0wtS — POCAH 🔥 (@Pocah) August 13, 2023

Hoje o funk está de luto. MC Katia nos deixou, mas deixou também um legado para o nosso movimento. Que Deus conforte o coração de toda a família e amigos! Descanse em paz, acompanhei a sua luta e sei o quanto foi guerreira, forte e corajosa. — LUDMILLA (@Ludmilla) August 13, 2023