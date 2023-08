Restart, Cine e Fresno: Por onde músicos das bandas do movimento emo estiveram durante anos separados?

Parte dos artistas dos grupos que se reencontram para novos shows este ano passaram por reality shows e trabalham nos bastidores do entretenimento

Com o anúncio de novas turnês e produções do entretenimento envolvendo clássicos dos últimos 40 anos, como o reencontro da formação original da banda Titãs, a reunião do grupo RBD e o filme recordista de bilheterias “Barbie”, outros grupos aproveitaram a onda da nostalgia para reviver o passado. É o caso das famosas bandas emo das últimas décadas, como Restart, Cine e até mesmo NX Zero, que esgotaram datas em diversas casas de show pelo país em turnês comemorativas exclusivas em 2023. Nos anos anteriores, parte dos músicos permaneceram com carreiras ativas nos bastidores do mundo do entretenimento. Confira a seguir informações detalhadas sobre as bandas.

Por onde músicos das bandas do movimento emo estiveram durante anos separados?

Restart

Após oito anos separados, o grupo Restart anunciou sua volta para uma turnê de despedida pelo Brasil. Ainda neste ano, a banda se apresenta em capitais como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Antes disso, os membros estavam distantes e seguiam carreiras distintas. Pe Lanza, um dos vocalistas, continuava na carreira musical e participou do reality show “Power Couple”, da Record. Pe Lu, que também cantava na banda, chegou a fazer parte da equipe de seu primo, o ator João Guilherme. Thomas, baterista do grupo, atuava na música e trabalhava como DJ em festas nostálgicas de temática emo. Já Koba, guitarrista, entrou na carreira do audiovisual, mas seguia na música paralelamente.

Cine

Sucesso entre os anos 2000 e 2010, o Cine é uma das bandas coloridas que voltou para um reencontro final em 2023. Com shows marcados no Festival Replay, evento que celebra a nostalgia das últimas décadas, o grupo se apresentará no Rio e em São Paulo ainda neste ano. Segundo eles, serão os últimos shows da carreira. Durante os anos de hiato, alguns membros da banda se distanciaram da fama, mas esse não foi o caso do vocalista. A banda se separou oficialmente em 2016, mas já estava havia três anos sem lançar novas músicas. Neste meio tempo, DH Silveira foi o grande vencedor do reality show “A Fazenda 7 “e também se destacou como artista visual. Além disso, ele também atuou produzindo músicas de rap e funk.

NX Zero

A banda NX Zero, que ficou separada por sete anos, começou em maio deste ano uma turnê comemorativa. O grupo fez shows no Festival Mita e em cidades de todo o Brasil e deve finalizar com datas no Allianz Parque. Neste meio tempo, o vocalista Di Ferrero esteve em carreira solo, enquanto o guitarrista Gee Rocha atuou como músico de apoio de artistas e bandas como Day Limns. O baterista, Daniel Weksler, seguiu em turnê nos shows da cantora e esposa Pitty. Caco Grandino e Filipe Ricardo apostaram no empreendedorismo em outras áreas de negócio.

Fresno

Entre inúmeras outras bandas, Fresno foi uma das únicas que se manteve na ativa ao longo dos últimos anos. Com diferentes formações entre os integrantes, a banda também adotou novos estilos nos álbuns lançados recentemente e criou músicas em tom crítico à política do país. Recentemente, o grupo chegou a tocar no festival Lollapalooza e segue fazendo apresentações pelo país. O vocalista, Lucas Silveira, também se desdobra na carreira de produtor musical, trabalhando com artistas como Manu Gavassi e McFly.