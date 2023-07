MC Marcinho é submetido a cirurgia delicada após sofrer parada cardíaca

Funkeiro é portador de cardiopatia e doença renal crônica; ele estável e em recuperação, segundo assessoria

Reprodução/Instagram/mcmarcinho MC Marcinho está internado no Rio de Janeiro desde o dia 27 de junho



O funkeiro MC Marcinho, de 45 anos, foi submetido na tarde desta quinta-feira, 13, a uma cirurgia para implante de coração artificial, informou a assessoria do artista à Jovem Pan, acrescentando que o procedimento foi realizado sem intercorrências e que no momento, o artista “segue estável e em recuperação”. MC Marcinho está internado desde o dia 27 de junho devido a uma parada cardíaca. No dia 10, após sofrer uma parada cardíaca, ele precisou ser intubado, pois houve a necessidade de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO). O cantor é portador de cardiopatia e doença renal crônica. A equipe do cantor se manifestou por meio das redes sociais: “Nosso príncipe do funk, MC Marcinho, acabou de sair a cirurgia cardíaca. E, graças a Deus, foi um sucesso. O quadro está estável. Em breve, ele estará de volta. Muito obrigada a todos que estavam na torcida”, escreveram. A situação de saúde do cantor chata atenção há tempos. Em março ele precisou realizar uma cirurgia para trocar o marca-passo.