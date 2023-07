Joice Hasselmann chama Carla Zambelli de ‘burra’, ‘bandida’ e ‘biruta’ em vídeo publicado nas redes sociais

Ex-deputada disse na gravação que a parlamentar é ‘um personagem folclórico, risível, digno do deboche’

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Nas redes sociais, Hasselmann chamou Carla Zambelli de 'bandida' e 'biruta'



Em suas redes sociais, a ex-deputada Joice Hasselmann publicou um vídeo criticando a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Na postagem, a ex-tucana chama Zambelli de “personagem folclórico” e “digno de deboche” por outros parlamentares. “Carla Zambelli está em maus lençóis. Ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. Uma figura que é um personagem folclórico, risível, digno do deboche dos deputados da Câmara, que aliás não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente”, começa Hasselmann na gravação. “Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica. No bom popular, burra mesmo. A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra”, continua. Ao lembrar sobre o episódio que Zambelli sacou um revólver contra um homem às véspera do segundo turno das eleições, Hasselmann a chamou de “bandida” e “biruta”.