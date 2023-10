Melody surpreende fãs com nova versão de ‘Meiga e Abusada’, mas Anitta deixa suspense no ar: ‘Será que vou liberar?’

Adolescente divulgou um vídeo nas redes sociais no qual canta uma nova letra por cima de um remix

Reprodução/Instagram/@melodyoficial3 A cantora Melody afirma que sua versão de "Meiga Abusada" é "melhorada"



Melody surpreendeu os fãs ao anunciar uma nova versão da música “Meiga e Abusada”, após recusar o convite de Anitta para um remix de “Mil Veces”. A adolescente divulgou um vídeo nas redes sociais no qual canta uma nova letra por cima de um remix da canção de Anitta. Além da nova versão da música, Melody também chamou a atenção pela estética do clipe, que reproduz a estética do vídeo original, de 2012. Nas redes sociais, a cantora escreveu na legenda do vídeo: “Música melhorada”. A novidade gerou diversos comentários entre os fãs e também chamou a atenção de Anitta. A Poderosa deixou uma incerteza sobre a liberação da nova versão da música. Ela questionou: “Será que vou liberar?”. A dúvida da cantora pode estar relacionada aos problemas que enfrentou em 2021 com a música “Fake Amor”, uma paródia de “Fake Love”, que teve que ser retirada das plataformas digitais devido a questões de liberação e direitos autorais.

Veja a versão de Melody para “Meiga e Abusada”