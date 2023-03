Mesmo com problemas na plataforma, ingressos do ‘The Town Card’ esgotam em poucas horas

Festival acontece no início de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo; venda geral começa em 18 de abril

Divulgação The Town terá primeira edição no início de setembro 2023



O The Town começa como um sucesso. Nesta terça-feira, 14, abriram as vendas do The Town Card, o primeiro modelo de entradas que serve para qualquer dia do festival. Os fãs enfrentaram alguns problemas com a plataforma, ficando até 3h na fila virtual para conseguir o ingresso. Mas no fim, as entradas esgotaram. De acordo com comunicado dos organizadores, 438 mil pessoas estiveram na fila e considerando a quantidade que cada fã poderia comprar, a estimativa é que 788 mil ingressos tenham sido vendidos. A venda oficial será em 18 de abril, às 19h (horário de Brasília). Metade dos artistas do line-up já foram confirmados: Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Alok, Ludmilla, Garbage, Iza, Racionais MCs, Criolo, Orochi, Luísa Sonza, Ne-yo, Maria Rita, Wet Leg, Jão, Ney Matogrosso, entre outros. O Festival é dos mesmos criados do Rock in Rio e acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.