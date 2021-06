Michel Teló celebra 1 bilhão de visualizações de ‘Ai se eu te pego’

Feliz com a expressiva marca, o cantor sertanejo utilizou sua conta no Instagram para comemorar e agradecer aos envolvidos na produção da música

Reprodução/Instagram/@micheltelo Michel Teló viu o hit "Ai se eu te pego" chegar a 1 bilhão de visualizações no Youtube



Michel Teló viu o hit “Ai se eu te pego”, lançado há dez anos, chegar ao número de 1 bilhão de visualizações apenas no YouTube, no último domingo, 27. Feliz com a expressiva marca, o cantor sertanejo utilizou sua conta no Instagram para comemorar e agradecer a todos os envolvidos na produção da música. “Pensa na alegria?! Vai completar 10 anos que lançamos essa música. Consigo lembrar de todos os momentos, desde quando ouvi pela primeira vez, quando resolvemos gravar, arranjamos a música num quarto de hotel, e fui surpreendido desde a primeira vez que cantei ela, e senti algo surreal”, festejou em publicação realizada na noite de ontem.

“Deus tinha preparado pra mim, esse presente! Ele guardou algo especialmente pra mim! Só era necessário seguir em frente, não desanimar! Quantos PAÍSES ficamos em primeiro lugar! O MUNDO cantando comigo! Foram anos entre as 10 canções mais vistas no YouTube do mundo inteiro! 10 anos se passaram e ainda sou os único brasileiro a chegar nesse topo. Entendem o quão especial foi isso?! Muito trabalho, a gente queria muito! Obrigado toda a minha banda, minha equipe, pelos dias e dias na carpida, na estrada. Por querer tanto quanto eu. Todas as pessoas, pelo carinho. Por terem dançado e cantado, trocado uma energia tão boa. Momentos que guardo no coração. Pra vida inteira. Continuo me sentindo um cara muito abençoado. Muito mesmo”, completou Teló.

Em entrevista concedida programa “Pânico”, do Grupo Jovem Pan, em 2017, o cantor Michel Teló disse que garantiu sua aposentadoria com o hit. “‘Ai Se Eu Te Pego’ foi muito louco, eu garanti a minha aposentadoria por causa dessa música”, falou Teló ao lembrar da repercussão da música. “Fui tocar na Rússia, Croácia, França e todos os países fizeram versões”, lembrou. “Calculo como seria se fosse hoje que a internet cresceu”, se divertiu na época.