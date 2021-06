Cardi B anuncia gravidez do segundo filho em palco do BET Awards

Rapper apareceu grávida em performance com o grupo Migos, do qual o seu marido, o rapper Offset, faz parte; cantora já é mãe de Kulture, de 2 anos

Reprodução/BET Awards

A rapper Cardi B surpreendeu os fãs na noite de domingo, 27, ao aparecer grávida no palco do BET Awards em performance com o grupo Migos, do qual o seu marido, o rapper Offset, faz parte. O casal já tem uma filha junto, a Kulture, de 2 anos. Minutos depois da apresentação, Cardi B usou seu Instagram para confirmar a gestação: “#2”, postou. É a segunda vez que a cantora anuncia uma gravidez publicamente. Quando estava esperando Kulture, a rapper fez a revelação no programa Saturday Night Live. Cardi B e Offset estão juntos desde 2017, mas se separaram momentaneamente em setembro de 2020, em meio a descoberta de uma nova traição do integrante do Migos. Offset já se envolveu em outras polêmicas acerca de sua fidelidade. Em 2018, Cardi B já rompeu com o marido, mas reataram meses depois.

Confira trecho da performance: