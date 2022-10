Mick Jagger viveu affair com dois integrantes do Rolling Stones, diz livro

‘The Stone Age’ também aborda o suposto envolvimento do cantor com David Bowie e com Helmut Berger

Reprodução/Instagram/mickjagger Mick Jagger teria se relacionado com Keith Richards e Mick Taylor



O cantor Mick Jagger teria vivido um affair com dois integrantes da banda Rolling Stones. A informação está no livro “The Stone Age”, escrito por Lesley-Ann Jones. Segundo o site britânico Mirror, Jagger é definido na obra como um “ícone bissexual” que se relacionou com os guitarristas Keith Richards e Mick Taylor, que esteve na banda de 1969 a 1974. O livro também aborda o suposto caso de Jagger com o cantor David Bowie, assim como o especulado envolvimento do cantor com o ator austríaco Helmut Berger. A obra resgata declarações de ex-namoradas de Jagger, e entrevistas para embasar essas informações. A atriz Anita Pallenberg, que morreu em 2017, teria declarado: “Desde quando os conheci, vi que Mick estava apaixonado por Keith [Richards]”. Já a cantora e atriz Marianne Faithfull comentou: “Eu tinha um pressentimento de que havia uma tendência sexual entre eles. Eu sabia em alguma parte da minha cabeça que Mick era bissexual”. A autora do livro é uma jornalista britânica que possui várias obras publicadas, incluindo biografias de David Bowie e Freddie Mercury. Jagger já viveu relacionamentos públicos com modelos, atrizes e cantoras. No final da década de 1990, o vocalista dos Rolling Stones se relacionou com a apresentadora Luciana Gimenez e teve um filho com a brasileira, Lucas Jagger, de 23 anos.