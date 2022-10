Cuspiu na cara? Deborah acusa Deolane de agressão em ‘A Fazenda 14’; assista

Ex-Power Couple está pedindo a expulsão da advogada após elas protagonizarem mais uma briga no jogo

Reprodução/PlayPlus Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque protagonizaram mais uma briga em 'A Fazenda 14'



Deborah Albuquerque acusou Deolane Bezerra de agressão após uma discussão em “A Fazenda 14”. A briga começou porque a advogada tomou as dores de Pétala Barreiros, que mais cedo tinha se desentendido com a ex-Power Couple. A influenciadora estava no quarto vendo fotos da família quando Deborah incitou uma discussão, Pétala sumiu da casa e quando apareceu disse tinha tocado o sino para desistir do jogo, mas, aparentemente, a produção do programa convenceu a peoa a continuar na disputa. Ao saber da história, Deolane foi tirar satisfações com Deborah. “O que você estava ironizando por que a Pétala estava vendo as fotos dos filhos dela?”, questionou a viúva de MC Kevin. “O que você está vindo falar comigo agora?”, rebateu a ruiva, que estava deitada e logo levantou da cama. As peoas começaram a se peitar. Durante a discussão, Deolane disse que se não estivesse no reality, já teria “arrebentado” Deborah.

“O que a Pétala tem a ver com você?”, perguntou Deborah em determinado momento. “Tudo! Porque ela é gente e você é um lixo”, gritou a advogada. Quando a briga começou a esquentar, a câmera do PlayPlus foi cortada. Quando os ânimos se acalmaram, a câmera voltou para o quarto em que as peoas estavam. Deborah começou a pedir a expulsão de Deolane, pois, segundo ela, a advogada cuspiu em seu rosto e machucou sua perna: “Você me agrediu, tomara que o programa te puna. Olha minha coxa. Agressão e ameaça, expulsão da Deolane. Isso aqui não pode fazer, cuspiu na minha cara, olha aqui minha perna, machucou toda”. Alex aconselhou a ex-Power Couple a mostrar para a produção do programa. “Não quero fazer isso com o programa, com a direção, não quero fazer isso com a Dri [Adriane Galisteu], com toda a estrutura que esse programa tem, mas é uma agressão. A mulher me pressionou com o corpo contra a madeira, pegou a garrafa e ameaçou bater em mim, me cuspiu. O Brasil não vê não?”, esbravejou Deborah.

Pétala tá no quarto vendo foto da família e a Deborah começou a expulsar ela do quarto. Pétala tá bem emotiva mas empatia não é o forte da Deborah pelo jeito. pic.twitter.com/Z9q9O31uJa — Pétala Barreiros 🦋 (@petalagb) October 7, 2022