Miley Cyrus lança o clipe de ‘Flowers’; assista

Música cita decadência de seu casamento com Liam Hemsworth e foca no amor-próprio

Divulgação Miley não lançava um novo álbum desde 2020 com Plastic Hearts



Inaugurando uma nova era, Miley Cyrus divulgou nesta quinta-feira, 12, o clipe de ‘Flowers‘, o primeiro single do seu próximo disco ‘Endless Summer Vacation’, que será lançado em março. A letra da música cita a decadência do casamento da cantora com o ator Liam Hemsworth, com quem esteve de 2008 a 2019, mas foca no amor-próprio. O clipe mostra Miley caminhando pelas ruas de Los Angeles, depois dançando e se exercitando em uma mansão. O single teve produção de Kid Harpoon e Tyler Johnson, responsáveis pelos grandes hits de Harry Styles como ‘As It Was’, ‘Adore You’ e ‘Watermelon Sugar’. O último lançamento da cantora tinha sido em 2020 com o álbum ‘Plastic Hearts’. Em março de 2022 ela esteve no Brasil com a turnê no Lollapalooza.

Assista o clipe abaixo: