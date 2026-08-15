Milhares de fãs acompanham o caixão de Bonnie Tyler no País de Gales

Bonnie Tyler, conhecida pelos cabelos loiros e pela voz rouca, morreu em 8 de julho em Portugal, onde tinha uma casa

Milhares de fãs da cantora britânica Bonnie Tyler, que morreu em julho aos 75 anos, reuniram-se neste sábado (15) nas ruas de Mumbles, sua cidade no País de Gales, para homenageá-la durante a passagem de seu caixão, antes do funeral na segunda-feira.

Várias pessoas começaram a cantar o sucesso “Total Eclipse of the Heart” quando viram o caixão, coberto com a bandeira galesa, e jogaram flores sobre o carro funerário.

Bonnie Tyler, conhecida pelos cabelos loiros e pela voz rouca, morreu em 8 de julho em Portugal, onde tinha uma casa. No início de maio, a cantora havia sido internada em Faro para uma cirurgia intestinal e, posteriormente, foi colocada em coma induzido.

“Quando soubemos de sua morte, nosso coração se partiu”, declarou Carys Edwards, de 18 anos, à agência britânica PA. “Sua música tocou o coração de muita gente. (…) Era um verdadeiro ícone.”

A estrela nasceu em 1951 em Skewen, perto de Mumbles, e foi descoberta em uma casa noturna de Swansea em 1975. Tyler sempre manteve seu sotaque galês.

Sua balada de rock “Total Eclipse of the Heart”, lançada em 1983, continua sendo sua música mais famosa e acumula 1,2 bilhão de reproduções no Spotify.

Bonnie Tyler, cujo nome verdadeiro era Gaynor Hopkins, também interpretou sucessos como “It’s a Heartache” e “Holding Out for a Hero”, incluída na trilha sonora de “Footloose”.

“Achamos que seria bom vir prestar uma homenagem”, disse Michael Bone, de 58 anos, que viajou com seu companheiro Alan Hawkins, de 54, de Derby, no norte da Inglaterra. “Quando eu era adolescente, a música dela estava em toda parte”.

Pouco antes de ser hospitalizada, a cantora havia lançado o single “Only Love” e se preparava para iniciar uma turnê de vários meses pela Europa.

O funeral será realizado na segunda-feira, na Catedral de Swansea, seguido por uma cerimônia privada.

Bonnie Tyler era “uma artista calorosa e generosa cuja música emocionou várias gerações e continua animando pistas de dança e karaokês em todo o mundo”, diz o obituário publicado por sua família.