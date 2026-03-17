Morre, aos 103 anos, mãe de Ney Matogrosso

Dona Beita morava com o artista e nos ‘últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada’, segundo comunicado

Reprodução/Instagram/@neymatogrosso Ney Matogrosso comunica morte da mãe



Morreu aos 103 anos Beita de Souza Pereira, mãe do cantor Ney Matogrosso. A informação foi compartilhada por meio de um post nas redes sociais do artista. “Luto! 🖤 Hoje, o tempo fez silêncio….A mãe de Ney, Beita de Souza Pereira, com 103 anos, partiu desse plano.. depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho”, diz o comunicado.

Dona Beita morava com o artista e nos “últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada”, diz a nota. “Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar”, acrescenta.

Em decorrência do ocorrido, foi informado que alguns shows podem ser remarcados, porém, haverá mais informações em breve.

As limitações físicas de Beita não era novidade. Durante entrevistas realizadas referentes ao lançamento da cinebiografia “Homem com H”, Ney já havia falado sobre o assunto. Até os 100 ela cuidou do meu sítio, mas agora não funciona mais. Tem dias que já não me reconhece. Ela não tem condições de assistir ao filme”, afirmou o cantor na ocasião.

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