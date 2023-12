Endrick conhece futuros companheiros no Real Madrid e recebe conselho de Ancelotti

Atacante brasileiro foi recebido por jogadores e pelo técnico da equipe: ‘Desfrute o momento’

Reprodução / Twitter @realmadrid

O atacante Endrick, do Palmeiras, teve a oportunidade neste sábado, 16, de conhecer seus futuros companheiros de equipe no Real Madrid durante sua visita à Espanha a convite de Florentino Pérez, presidente do clube. Durante sua visita ao centro de treinamento de Valdebebas, Endrick foi recebido por jogadores como Rodrygo, Toni Kroos e Bellingham e também teve a chance de se encontrar com o técnico Carlo Ancelotti. Os dois se abraçaram e trocaram algumas palavras. Em entrevista coletiva após o treinamento, o técnico comentou sobre a presença do jovem jogador e deu um conselho a ele: “Desfrute o momento. Ele está evoluindo muito bem e estamos muito felizes por ele se juntar a nós no próximo ano, mas teremos que esperar até julho. Conversamos com ele e ele está aprendendo espanhol. Ele está encantado com o que já conquistou e está focado no que precisa fazer com a seleção olímpica nacional”, disse o treinador.

Endrick chegou à Espanha na sexta-feira e foi recebido com presentes e autógrafos no aeroporto. Ele posou para fotos com torcedores e agradeceu em espanhol pelas boas-vindas. O jogador evitou fazer declarações sobre sua chegada ao Real Madrid e sobre a possibilidade do clube desistir de contratar Mbappé. Após sua visita ao país, Endrick deve aproveitar alguns dias de férias com a família antes de retornar ao Brasil. Ele ainda tem seis meses de contrato com o Palmeiras e já expressou seu desejo de se despedir com os títulos da Recopa Sul-Americana e do Paulistão. O jogador foi comprado pelo Real Madrid por R$ 408 milhões.