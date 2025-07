Morre Dodô, baterista da banda Karametade, aos 52 anos

Músico enfrentava uma batalha contra um câncer de pele agressivo

Reprodução/Instagram/@dodokarametade A notícia foi divulgada pelo vocalista Vavá



Douglas Souza Arruda, conhecido como Dodô, integrante da banda de pagode Karametade, faleceu hoje aos 52 anos. O músico enfrentava uma batalha contra o câncer, tendo sido diagnosticado com melanoma, uma forma agressiva de câncer de pele. A notícia foi divulgada pelo vocalista Vavá em suas redes sociais: “Com grande tristeza, anuncio a partida do nosso querido Dodô, que foi um lutador contra o melanoma”, escreveu.

Vavá também destacou a importância da memória de Douglas, afirmando que sua história permanecerá viva: “Meu irmão, uma pessoa cheia de alegria, sempre com um sorriso no rosto e um coração generoso, agora está no céu. Seu legado nunca será esquecido. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos”, completou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O velório está acontecendo nesta terça-feira (22), em uma igreja na cidade de Santos, litoral de São Paulo. O sepultamento está previsto para a manhã de quarta-feira (23), às 7h.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vavá (@vavacantor)

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA