Relembre como foi o último show de Ozzy Osbourne e Black Sabbath em Birmingham

Evento, intitulado ‘Back to the Beginning’, foi um tributo ao legado do grupo, que ajudou a moldar o gênero heavy metal

Reprodução/Instagram/@ozzyosbourne Grandes nomes do rock também participaram, celebrando a trajetória da banda



Ozzy Osbourne, que morreu nesta terça-feira (22), e o Black Sabbath realizaram um show de despedida repleto de emoção em Birmingham, cidade que viu o surgimento da banda quase seis décadas atrás, no último dia (5), o Villa Park. O evento, intitulado “Back to the Beginning”, foi um tributo ao legado do grupo, que ajudou a moldar o gênero heavy metal. Grandes nomes do rock também participaram, celebrando a trajetória da banda. A apresentação do Príncipe das Trevas, que aos 76 anos enfrentava os desafios da doença de Parkinson, foi marcada por momentos tocantes. Sentado em um trono, ele expressou sua gratidão ao público, dizendo: “Vocês não têm ideia de como me sinto. Obrigado do fundo do meu coração”. Além disso, a apresentação de “Mama I’m Coming Home”, emocionou os fãs.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o evento, artistas renomados como Metallica, Slayer e Guns N’ Roses prestaram homenagens ao Black Sabbath, destacando a influência duradoura da banda na música. A formação original do Black Sabbath se reuniu no palco pela primeira vez em duas décadas, com Ozzy, Geezer Butler, Tony Iommi e Bill Ward. A emoção foi palpável entre os fãs, muitos dos quais relataram que as músicas da banda os ajudaram a superar momentos difíceis em suas vidas. O show culminou com a apresentação de clássicos como “War Pigs”, “Paranoid” e “Iron Man”, que fizeram a plateia vibrar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias