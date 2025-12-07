Morre em acidente Mauri, irmão de Chitãozinho & Xororó

Cantor formava dupla com o também irmão Maurício, que estava no acidente, mas sobreviveu

O cantor Amauri Prudêncio de Lima, conhecido como Mauri, morreu neste domingo (7), aos 55 anos, em um acidente de trânsito. Irmão de Chitãozinho e Xororó, ele formava dupla com o também irmão Maurício, que estava no acidente, mas sobreviveu. A informação foi confirmada a reportagem pela assessoria de Chitãozinho e Xororó: “É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 7 de dezembro.”

“O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor”, diz a nota.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), próximo à cidade de Miracatu, no interior de São Paulo. Uma segunda pessoa morreu no acidente, mas ainda não foi identificada.

Mauri formava dupla com Maurício há 35 anos. Antes, ele e o irmão atuavam como apoio vocal de Chitãozinho e Xororó. Ele era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT. Um dos seus últimos posts no Instagram foi uma homenagem à mulher.