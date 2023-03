Saxofonista e compositor de jazz Wayne Shorter morre aos 89 anos

Agente não divulgou a causa da morte do artista; em 1974, Shorter gravou álbum com o brasileiro Milton Nascimento

SEBASTIEN NOGIER / AFP Músico é considerado um dos maiores saxofonistas da história do jazz



O saxofonista e compositor Wayne Shorter morreu nesta quinta-feira, 2, aos 89 anos em um hospital de Los Angeles. A informação foi divulgda por um dos assessores do músico. Entretanto, a causa da morte não foi revelada. Shorter era considerado um dos maiores saxofonistas da história do jazz, com 11 prêmios do Grammy e uma grande influência no meio. Nascido em Newark, Shorter começou sua carreira na década de 60, e, ao longo de seis décadas, o artista passou por diversos grupos de Jazz, como Art Blakey’s Jazz Messengers, Miles Davis’s Second Great Quintet e Weather Report. Além disso, teve uma trajetória solista, assinando diversas faixas solo. Durante sua carreira, Shorter gravou com artistas de outros estilos, incluindo a Carlos Sanana, Steely Dan e a banda de rock The Rolling Stones. Em 1974, Wayne lançou seu 15º álbum, chamado “Native Dancer”. A produção foi gravada em parceria com Milton Nascimento e trouxe uma mistura de jazz, rock, funk e outros ritmos brasileiros.