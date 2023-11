Morre George Brown, baterista do Kool and the Gang, aos 74 anos

Músico compôs alguns dos principais hits do grupo de soul americano, como ‘Celebration’ e ‘Jungle Boogie’

Reprodução/Instagram/@koolandthegang George Brown foi um dos fundadores da banda Kool and the Gang



O baterista George Brown, um dos fundadores do Kool and the Gang, morreu nesta sexta-feira, 17, aos 74 anos. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o perfil da banda prestou uma homenagem e agradeceu os serviços prestados. “Em memória do nosso querido irmão, co-fundador e o baterista mais engraçado que o mundo já viu. A sua bela alma está agora em descanso. Nós te amamos, George. Obrigado por nos dar o som da felicidade”, escreveu. De acordo com a gravadora Universal Music Enterprises, Brown estava lutando contra um câncer de pulmão e morreu em sua casa, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele compôs alguns dos principais hits do grupo de soul americano, como “Celebration”, “Ladie’s Night” e “Jungle Boogie”.