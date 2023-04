Morre Ivan Conti, baterista da banda Azymuth, aos 76 anos

Velório do músico vai acontecer no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio, na quinta-feira, 20

Reprodução/Instagram/ivancontimamao Ivan Conti ganhou projeção como baterista da banda Azymuth



O baterista Ivan Conti, da banda Azymuth, morreu aos 76 anos nesta segunda-feira, 17. A informação foi confirmada pela família do músico, também conhecido como Mamão, nas redes sociais. “Amigos, depois de 50 anos juntos, o amor da minha vida se foi para os braços do Pai! Com coração dilacerado eu e meus filhos comunicamos que o Ivan Miguel Conti Maranhão, o nosso Mamão, faleceu”, diz o comunicado assinado por Sandra, Ivana e Thiago. A causa da morte não foi divulgada. O velório vai acontecer na próxima quinta-feira, 20, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio, das 11h às 14h. O músico, que nasceu no Rio de Janeiro, integrou o trio Os Dissonantes como violinista na década de 1960, mesmo período em que migrou para o grupo de rock The Youngsters.

Já na década de 1970, ele ganhou projeção como baterista do trio Azymuth. Conti se destacou por sua versatilidade com os instrumentos, indo do samba ao funk. Ele gravou com grandes nomes da música nacional, incluindo Roberto Carlos, Gal Costa, Chico Buarque, Maria Bethânia e Raul Seixas. Nas redes sociais, o baterista recebeu homenagens de famosos. “Te amo, Mamão, descanse em paz, meu grande irmão que essa vida me deu”, comentou o rapper Marcelo D2. “Sandra, Ivana e Thiago, um beijo do vizinho e eterno admirador”, escreveu o cantor Ed Motta. “Estamos sem palavras para retratar nossa tristeza profunda. Mamão nunca nos deixará. Seu legado permanece como lastro importantíssimo da música brasileira para todos nós”, destacou o músico Charles Gavin, ex-baterista do Titãs.