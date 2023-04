Vídeo inédito mostra momento em que Jeremy Renner é resgatado de grave acidente; veja

Imagens gravadas por uma câmera de corpo de um policial mostram o intérprete do Gavião Arqueiro recebendo socorro no local próximo a uma poça de sangue

Reprodução/Instagram/jeremyrenner/YouTube/EntertainmentTonight Jeremy Renner sofreu um grave acidente ao arar na neve no dia primeiro de janeiro



Um novo vídeo gravado por uma câmera de corpo da polícia capturou a operação de resgate do ator Jeremy Renner, que sofreu um grave acidente ao arar a neve no primeiro dia do ano. Nas imagens, é possível ver os socorristas lutando para salvar a vida do intérprete do super-herói da Marvel, Gavião Arqueiro. Na cena do resgate, é possível ver uma grande poça de sangue – confirmando que o astro de Hollywood realmente perdeu muito sangue no acidente. Jeremy foi atropelado por uma máquina chamada Snowcat ao sair dela e notar que ela continuou na ativa.

No vídeo divulgado pelo Entertainment Tonight, também é possível ver testemunhas contando à polícia o que aconteceu. De acordo com o TMZ, um dos homens que aparece nas imagens dando o relato é o sobrinho de Jeremy. O ator tentou desesperadamente parar a máquina, pois ficou com receio de que ela atingisse o jovem. Após receber os primeiros-socorros no local, o artista foi levado de avião para o hospital em estado grave. O acidente deixou Jeremy com mais de 30 ossos quebrados e, além disso, pulmão e fígado também foram afetados. O artista passou por cirurgias e ficou um período internado, mas já retornou para casa, onde segue se recuperando. Ele já voltou a andar e comentou que é uma sorte ele ainda estar vivo.