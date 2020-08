Cantor Justin Townes Earle morre aos 38 anos

Comunicação de morte foi feita no último domingo (23) nas redes sociais do artista

Reprodução/Facebook Músico era filho do cantor Steve Earle



Justin Townes Earle, cantor e compositor americano, morreu aos 38 anos. A informação foi divulgada no Facebook do artista no último domingo (23). “É com grande tristeza que informamos a vocês a morte de nosso filho, marido, pai e amigo Justin. Muitos de vocês contaram com suas músicas ao longo dos anos e esperamos que essas músicas continuem a guiar suas jornadas”, diz o comunicado.

Justin era filho do cantor Steve Earle, e ganhou destaque na música com o lançamento do EP “Yuma”, em 2007. Ao todo, o artista lanou oito álbum ao longo da carreira e o mais recente foi “The Saint of Lost Causes”, de 2019. Segundo o jornal britânico The Guardian, Justin enfrentou problemas com álcool e drogas ao longo da vida. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.