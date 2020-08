Sertanejo Cauan recupera 20% da capacidade do pulmão e segue em UTI

Dupla de Cleber segue respirando com a ajuda de aparelhos; pais do cantor também estão internados por infecção de coronavírus

Reprodução/Instagram Cantor sertanejo dupla de Cleber está internado desde o último dia 17



O cantor Cauan Máximo, internado por Covid-19, recuperou 20% da capacidade do pulmão, segundo boletim médico divulgado pelo hospital Anis Rassi, em Goiânia, no domingo (23). Apesar da leve melhora, o artista segue em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva da unidade médica. Dupla de Cleber, Cauan está hospitalizado desde o último dia 17.

Segundo a equipe médica, foi constatada uma “importante melhora dos exames de sangue” e “redução do comprometimento pulmonar para 50%” no sertanejo. Cauan chegou a ter 70% do pulmão comprometido pela doença causada pelo novo coronavírus e, mesmo com o estado de saúde melhorando, ele segue respirando com a ajuda de aparelhos.

No sábado (22), a equipe da dupla informou, via redes sociais, que a mãe do cantor Cauan também foi internada após realizar exames e constatar que 10% de seu pulmão estava comprometido devido à infecção pelo novo coronavírus. “Shirlei Máximo, que já estava confirmada com Covid-19, fez exames de acompanhamento da doença e a angiotomografia mostrou 10% de comprometimento pulmonar pelo vírus e apresentou ainda uma complicação chamada TEP (Tromboembolismo Pulmonar), na qual o sangue coagula no interior de alguns vasos sanguíneos e pode ser deslocar dentro dos mesmos”, diz a nota. O pai de Cauan, João Luiz Máximo, também está internado na UTI, mas, até o último boletim médico divulgado, apresentava boa evolução em seu quadro.