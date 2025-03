Adolescente desaparece após mandar mensagem para amiga dizendo que estava sendo seguida

Até o momento, mais de 11 testemunhas foram ouvidas, e dois veículos foram apreendidos para perícia, com análise de impressões digitais; caso está sob investigação do 1º Distrito Policial de Cajamar

Reprodução/Câmera de Segurança Câmera de segurança mostra Vitória Regina de Souza chegando a um ponto de ônibus em Cajamar, quando voltava do trabalho



O desaparecimento da jovem Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, tem gerado grande comoção e mobilização na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. Desde o dia 26 de fevereiro, quando foi vista pela última vez ao sair do trabalho em um shopping local, a busca por respostas tem sido incessante. A Secretaria de Segurança Pública está à frente das investigações, com um inquérito aberto na delegacia da região. Até o momento, mais de 11 testemunhas foram ouvidas, e dois veículos, incluindo um Corolla, foram apreendidos para perícia, com análise de impressões digitais. As autoridades continuam a reunir elementos que possam ajudar na localização de Vitória e no esclarecimento dos fatos.

Câmeras de segurança desempenham um papel crucial neste caso, tendo registrado o momento em que Vitória caminhava até um ponto de ônibus, onde embarcou em um coletivo. Antes de desaparecer, a jovem enviou mensagens via WhatsApp para uma amiga, expressando medo e desconfiança de que estava sendo seguida por dois homens, um dos quais teria entrado no ônibus com ela. A amiga sugeriu que um dos homens poderia ser um morador da mesma região que Vitória, mas a jovem, tentando se tranquilizar, respondeu que esperava não estar sendo seguida. A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Vitória seja comunicada ao Disque Denúncia 181, garantindo o anonimato do informante.

O caso está sob investigação do 1º Distrito Policial de Cajamar, onde as imagens das câmeras de segurança são consideradas uma peça-chave para entender o que aconteceu após Vitória entrar no ônibus a caminho de casa. A Secretaria de Segurança reforça que detalhes adicionais serão preservados para não interferir no trabalho policial. As diligências continuam, e a esperança é de um desfecho positivo para o caso, com a jovem sendo encontrada em segurança.

*Com informações de Soraya Lauand