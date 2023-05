Morre rapper Dumdum, do grupo Facção Central, aos 54 anos

Artista estava internado desde o início de abril, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC)

Reprodução/Instagram/faccaocentral_oficial Dumdum era integrante do grupo de rap Facção Central



O rapper Dumdum, integrante do Facção Central, morreu nesta sexta-feira, 12, aos 54 anos. A informação foi confirmada pelo grupo, visto como um dos maiores de rap do Brasil, por meio das redes sociais e também por um ex-integrante, o rapper Eduardo Taddeo. “Infelizmente, na manhã de hoje, o rap nacional ficou mais pobre. Uma das maiores vozes do hip hop nos deixou. Seu legado será eterno. Descanse em paz, meu mano, todas as quebradas do Brasil agradecem pelo que você fez e representou”, postou o cantor. O velório será aberto ao público, mas o local e o horário ainda não foram divulgados. Dumdum foi internado no início de abril após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e logo passou por uma cirurgia.

Na ocasião, foi informado que o estado de saúde dele era grave. O último boletim médico divulgado foi no dia 28 de abril e nele consta que o rapper teve uma hemorragia que afetou parte do cérebro e também que passaria por uma nova cirurgia no início de maio. A morte do artista foi lamentada por fãs e famosos como MV Bill e João Gordo. O Facção Central foi formado na cidade de São Paulo em 1989 e ganhou projeção ao lançar músicas com letras críticas, explorando temas como violência, corrupção e fome. Entre os sucessos do grupo, estão: Eu Não Pedi Pra Nascer, Desculpa, Mãe, Castelo Triste, Hoje Deus Anda de Blindado.