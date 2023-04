Morre Reges Bolo, vocalista da banda O Surto, dona do hit ‘A Cera (Pirou o Cabeção)’

Cantor tinha 52 anos e morava em Porto Alegre; ele recebeu homenagens dos seus parceiros na música

Reprodução/Instagram/boloreges_oficial Reges Bolo era vocalista da banda O Surto, que estourou com o hit 'A Cera'



O cantor Reges Bolo, vocalista da banda O Surto, morreu nesta segunda-feira, 24, aos 52 anos. A informação foi confirmada no perfil oficial do grupo conhecido pelo hit A Cera (Pirou o Cabeção). “É com imenso pesar que viemos comunicar o falecimento do nosso querido Reges Bolo. Sua voz, sua presença, seu talento e amizade serão lembrados para sempre. A banda e amigos agradecem a todos pelo apoio e carinho nesse momento difícil”, diz a nota postada no Instagram. A causa da morte não foi divulgada. Bolo morava em Porto Alegre, tinha cinco filhos e se tornou avô recentemente. Expoleta Gerhardt, baterista da banda, lamentou a morte do amigo. “Ainda sem acreditar”, escreveu acrescentando emojis de choro. O baixista Franklin Medeiros homenageou o cantor: “E nos deixou hoje meu parceiro Reges Bolo da banda O Surto, que fez todo Brasil pirar o cabeção com o sucesso A Cera! Agora está no plano espiritual espalhando a sua genialidade! Descanse em paz”. A banda de rock foi formada em 1994 no Rio Grande do Norte e estourou em todo Brasil no início dos anos 2000 com a música A Cera e, em 2021, tocaram no Palco Mundo do Rock in Rio. O projeto mais recente do grupo foi lançado em 2021 e recebeu o nome de “O SURTO 20 anos”, celebrando duas décadas do álbum “Todo Mundo Doido”.

