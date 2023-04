Ecad divulga ranking atualizado de músicas brasileiras mais gravadas da história; confira

Clássico de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema, se manteve no topo da lista, com 442 gravações nacionais e internacionais

FOTO: CLOVIS FERREIRA/AE PASTA :8772 15/12/1992 Tom Jobim aparece em cinco das dez primeiras colocações do ranking do Ecad de músicas mais gravadas da história



De acordo com um levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a música “Garota de Ipanema” segue como a mais gravada da história do país. O clássico de Tom Jobim e Vinícius de Moraes já teve 442 gravações em versões nacionais e internacionais. Escrita em 1962, a música já estava no topo no último levantamento do Ecad, órgão responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais na indústria fonográfica. Além de ocupar a liderança, Tom Jobim ainda figura ouras quatro posições entre as dez primeiras. As canções “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, e “Carinhoso”, de Pixinguinha e Braguinha, aparecem empatadas na segunda colocação, com 430 gravações. Na terceira colocação fica Asa Branca, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, com 382 gravações. Confira abaixo o ranking completo das dez músicas mais gravadas da história da música brasileira divulgado pelo Ecad:

Garota de Ipanema (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) – 442 gravações Aquarela do Brasil (Ary Barroso) e Carinhoso (Braguinha e Pixinguinha) – 430 gravações Asa Branca (Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga) – 382 gravações Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá e Antonio Maria) – 337 gravações Eu Sei que Vou te Amar (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) – 279 gravações Corcovado e Wave (Tom Jobim) – 261 gravações Chega de Saudade (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) – 257 gravações Desafinado (Tom Jobim e Newton Mendonça) – 245 gravações As Rosas Não Falam (Cartola) – 235 gravações Está Tudo Bem (Jessé Aguiar) – 220 gravações

*Com informações do repórter João Vitor Rocha