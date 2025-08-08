‘Morreu o maior sambista moderno’, diz Caetano Veloso em homenagem a Arlindo Cruz

Cantor e compositor baiano relembrou momento em que dividiu o palco com o sambista para cantar ‘Trilha do Amor’; Arlindo tinha planos de gravar disco dedicado a Caetano, mas plano foi interrompido após AVC

Cristina Granato/Divulgação Caetano Veloso e Arlindo Cruz



Em uma homenagem emocionada sobre a morte do sambista Arlindo Cruz nesta sexta-feira (8), Caetano Veloso destacou a importância do amigo para a música brasileira. Em suas redes sociais, o compositor baiano escreveu: “Morreu o maior sambista moderno. Arlindo Cruz tinha a voz luminosamente aguda e era um deus ao cantar suas próprias melodias mágicas ou a de outros onde ele se reencontrava”. Caetano relembrou ainda um momento marcante ao dividir o palco com Arlindo na interpretação da música Trilha do Amor, composição de André Renato, Xande de Pilares e Gilson Bernini, em 2012. “Eu tive a honra de, nervoso, dividir com ele a Trilha do Amor. Momento inesquecível. Viva para sempre a música de Arlindo”, escreveu.

Nascido em 1958, no Rio de Janeiro, Arlindo Cruz foi um dos grandes nomes do samba e do pagode. Começou sua trajetória musical ainda jovem, participando de rodas de samba no Cacique de Ramos e integrando o Fundo de Quintal, grupo que ajudou a moldar o pagode moderno. Além de cantor, Arlindo era um talentoso compositor e instrumentista, conhecido pelo uso inovador do banjo cavaquinho. Entre seus maiores sucessos estão canções como O Show Tem Que Continuar, Meu Lugar e Camarão que Dorme a Onda Leva.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Caetano e Arlindo também compartilhavam um projeto musical que infelizmente não chegou a se concretizar. Segundo relatos da cantora Maria Bethânia, irmã de Caetano, em uma biografia sobre o sambista escrita por Marco Salles, Arlindo planejava gravar um disco dedicado às composições de Caetano Veloso, com Bethânia como produtora. O projeto foi interrompido devido ao AVC que comprometeu a carreira do sambista.

Veja a postagem de Caetano em rede social:

Morreu o maior sambista moderno. Arlindo Cruz tinha a voz luminosamente aguda e era um deus ao cantar suas próprias melodias mágicas ou a de outros onde ele se reencontrava. Eu tive a honra de, nervoso, dividir com ele a Trilha do Amor de André Renato, Xande e Gilson Bernini.… pic.twitter.com/8ArmN2YJQH — Caetano Veloso (@caetanoveloso) August 8, 2025

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA