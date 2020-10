MTV anuncia edição especial de Acústico MTV com Miley Cyrus

Apresentação gravada em Los Angeles será exibida mundialmente no dia 16 de outubro

A MTV anunciou nesta segunda-feira, 5, que irá retomar o tradicional ‘Acústico MTV’. A edição especial de 2020 será estrelada por Miley Cyrus e levará o nome Acústico MTV: Miley Cyrus Backyard Sessions. A cantora gravou a apresentação direto do quintal de sua casa em Los Angeles e a set-list inclui, além de seus sucessos, um cover oficial de ‘Gimme More’, de Britney Spears, e outras versões intimistas de canções do Pearl Jam, The Cardigans e mais. Nomes consagrados da música internacional já passaram pelo Acústico MTV, como Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen, Adele, Pearl Jam, Maroon 5, Shawn Mendes, Lil Wayne, entre outros. O projeto deste ano faz parte da campanha #JuntosADistância, que tem como objetivo educar os jovens sobre a importância do distanciamento social a fim de nivelar a curva da Covid-19.

Essa não é a primeira vez que Miley participa de um projeto da MTV. Em 2014 ela gravou o ‘Miley Cyrus: MTV Unplugged”, com a presença de Madonna. Em 2015 apresentou o MTV VMA e entrou para a história da premiação com seus looks ousados. Neste ano ela subiu ao palco para performar seu mais novo single, “Midnight Sky”. O Acústico MTV: Miley Cyrus terá transmissão exclusiva da MTV no dia 16 de outubro às 20h30 (horário de Brasília). Assista ao teaser da edição especial abaixo: