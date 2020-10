‘Cinderella’, estrelado por Camila Cabello, finaliza gravações e revela logo oficial

Nova adaptação sobre a princesa clássica será protagonizada por cantora cubana

Reprodução/Twitter/FilmUpdates 'Cindrella', produzido pela Sony, deve chegar aos cinemas em 2021



O live-action “Cinderella“, que terá a cantora Camila Cabello como protagonista, revelou o seu logo oficial nesta segunda-feira (5). A Sony, estúdio responsável pela produção, também informou que as gravações já foram finalizadas. No fim do mês passado, Camila divulgou as primeiras imagens do filme durante uma live. O perfil no Twitter @FilmUpdates replicou o visual de Camila como a princesa clássica.

Os atores Pierce Brosnan, John Mulaney, Billy Porter, Nick Galitzine, Idina Menzel e James Corden completam o elenco de “Cinderella”. O projeto, escrito e dirigido por Kay Cannon, contará a história clássica de uma das principais princesas popularizadas pela Disney. James Corden, que teve a ideia original, também atuará como produtor. A previão é que haja canções originais no longa, ainda sem data de estreia. O live-action tem previsão de estrear em 2021.

Get ready for the musically-driven, bold new @Cinderella 👑 🎶 featuring global artists and original songs performed by @Camila_Cabello, @TheBillyPorter, and @IdinaMenzel. Coming soon to theaters. ✨ pic.twitter.com/102WSnRnnA — Sony Pictures (@SonyPictures) October 5, 2020