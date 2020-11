MTV EMA 2020: BTS é grande ganhador com quatro estatuetas; Confira os vencedores

Abertura da premiação foi marcada pela perfomance de Doja Cat com hit ‘Say So’ em arranjo inédito de rock

Reprodução/MTV O MTV EMA 2020 foi apresentado pela banda Little Mix



Neste domingo, 8, aconteceu o MTV EMA 2020, que foi apresentado pela banda Little Mix. Além de apresentar o EMA deste ano, a girlband serviu uma perfomance incrível aos fãs! Infelizmente, o quarteto não estava completo! Jesy Nelson não esteve presente por motivos de saúde e também não compareceu à final do reality “Little Mix: The Search”, da BBC. A banda não deu mais detalhes sobre o estado de Jesy. Além do trio, a abertura da premiação foi marcada pela perfomance de Doja Cat. A californiana preparou um arranjo especial para o seu hit “Say So”. O sucesso do TikTok foi cantado em uma versão de rock sombrio e dramático totalmente inédita! A cantora, que se apresentou em um cenário que simulava um jardim, levou o prêmio de “Artista Revelação”.

O grupo de K-pop BTS foi o grande ganhador da noite e levou quatro estatuetas. Lady Gaga recebeu o maior prêmio e foi considerada a “Artista do Ano”. O piloto Lewis Hamilton esteve presente para anunciar a categoria “Melhor Vídeo por uma Causa”. O automobilista, que é conhecido por ser embaixador de causas sociais importantes como Black Lives Matter, entregou o MTV EMA para H.E.R pelo clipe de “I Can’t Breathe”. A noite foi marcada por apresentações de diversos cantores como Maluma, Alicia Keys, Karol G, Sam Smith e David Guetta. “Tusa” rendeu dois prêmios para a colombiana Karol G: “Melhor Artista Latina” e “Melhor Colaboração”. O Brasil esteve presente na premiação com Pabllo Vittar ganhando como a “Melhor Artista Brasileira” e Anitta apareceu para entregar o último prêmio da noite.

Confira a lista dos ganhadores: