MTV EMA 2020: Maluma, Doja Cat, Sam Smith, YUNGBLUD e Zara Larsson são atrações confirmadas

Premiação acontece dia 8 de novembro e será transmitida em 180 países e territórios, ao vivo

Divulgação Maluma fará sua primeira apresentação no palco do MTV EMA



A MTV divulgou nesta quinta-fira, 15, o nome das primeiras atrações confirmadas para o MTV EMA 2020: Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD e Zara Larsson. A premiação acontece dia 8 de novembro e será transmitida em 180 países e territórios, ao vivo. O evento terá duração de duas horas e será filmado em vários locais ao redor do mundo. Outras atrações serão anunciadas, assim como o nome do apresentador ou apresentadora desta edição.

Maluma fará sua primeira apresentação no palco do MTV EMA. O artista latino subirá no palco após o lançamento de seu novo álbum, “Papi Juancho”. O canto concorre em três categorias: Melhor Artista Latino, Melhor Apresentação Ao Vivo, além da categoria local, Melhor Artista da América Central. Sam Smith também irá se apresentar após o anúncio de seu novo álbum, “Love Goes”, que será lançado em 30 de outubro. Smith concorre na categoria Melhor Colaboração.

A rapper e cantora, Doja Cat, indicada em Melhor Artista Push e Artista Revelação, fará sua estreia no MTV EMA após um grande ano de lançamentos de singles, como “Say So”, “Boss Bitch” e “Like That”. O cantor, compositor e multi-instrumentista britânico, YUNGBLUD, concorre nas mesmas categorias que Doja Cat. Ele se apresentará após anunciar seu segundo álbum, “WEIRD!”. Apenas Zara Larsson não está concorrendo nesta edição. As votações estão abertas até 2 de novembro.