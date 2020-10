Xuxa revela capa de seu livro infantil com conteúdo LGBT: ‘Sei que vão querer criticar’

Livro da apresentadora lançado pelo selo infantil da Editora Globo entra em pré-venda na sexta-feira, dia 16, e o lançamento oficial acontece em novembro

Reprodução/Instagram/xuxamenegheloficial Em redes sociais, apresentadora já se antecipou às possíveis críticas e defendeu sua obra



Xuxa revelou a capa de seu próximo livro infantil nesta quarta-feira (14): “Maya – Bebê arco-íris”, que terá como personagem principal uma bebê filha de duas mães. O livro, que será publicado pelo selo infantil da Globo Livros, o Globinho, foi anunciado em julho pela apresentadora. No Instagram, ela já se antecipou às possíveis críticas sobre a publicação. “Meu bebê arco-íris está chegando nesse mundão tão necessitado de amor. Sei que esse livro não é só pra baixinhos e sim pro mundo. Sei que muitos, sem ler, vão querer criticar, mas ela só quer colocar música, sorriso e alegria na vida de quem sabe que Deus é amor”, escreveu Xuxa anunciando que a pré-venda do livro começa na sexta-feira (16) e o lançamento oficial é em novembro.

Na história, a protagonista é uma anjinha que virá à Terra como um bebê que tem a missão de espalhar amor. Por aqui, ela tem duas mães e recebe o nome de Maya. Segundo informações da Editora Globo à imprensa, a personagem foi inspirada na afilhada de 9 meses de Xuxa. As ilustrações do livro são de Guilherme Francini. Semelhante ao que fez com seu livro de memórias, a apresentadora doará os royalties para a Aldeia Nissi (Angola) e santuários de animais resgatados de maus-tratos no Brasil.

