‘Break The Silence: The Movie’: Documentário do BTS chega à Cinemark em outubro

A produção revela os bastidores da última turnê da banda, “Love Yourself: Speak Yourself”

Divulgação O documentário inclui cenas da passagem do BTS pelo Brasil



Cinemark anunciou nesta quarta-feira, 14, a estreia do documentário da boy band sul-coreana BTS no Brasil. “Break the Silence: The Movie” chega às telas da rede em 29 de outubro. O longa revela os bastidores da última turnê da banda, “Love Yourself: Speak Yourself”, que percorreu grandes cidades ao redor do mundo por 351 dias, e a rotina dos sete integrantes. A produção inclui cenas da passagem do BTS pelo Brasil em maio de 2019.

É provável que aglomerações aconteçam na estreia pela quantidade de seguidores que o BTS tem no Brasil. Nos shows no País, por exemplo, 42 mil fãs lotaram o Allianz Parque. A rede, ao anunciar a reabertura dos complexos de São Paulo, Campo Grande e Camaçari nesta quarta-feira, divulgou os protocolos contra Covid-19 para a segurança dos clientes e funcionários. Para isso, a Cinemark fechou parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Um grupo de infectologistas visitou as salas e refez o percurso de funcionários e clientes para desenhar o protocolo.

“Nossos protocolos foram pensados e desenhados em detalhes, buscando a segurança e o bem-estar dos nossos clientes e colaboradores. Estamos satisfeitos em poder receber todos com o nível de qualidade da Cinemark”, afirma Marcelo Bertini, Presidente da Cinemark Brasil. A rede adotará procedimentos como a medição de temperatura de todos os clientes antes da entrada para as salas quando não houver checagem prévia na entrada do shopping, a vedação física das poltronas interditadas (garantindo a ocupação máxima permitida), higienização manual de poltronas a cada nova sessão e filas de espera virtuais para compras de bomboniére.

Os ingressos poderão ser comprados pelo aplicativo da rede ou escaneando o QR Code diretamente nas comunicações do cinema, explica a Cinemark. As pré-vendas começam amanhã, 15 de outubro. “Além de cantar e se emocionar, o público vai poder conferir um pouco da rotina da banda para além dos palcos”, diz a Cinemark sobre o longa.