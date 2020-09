Vin Diesel estreia como cantor em ‘Feel Like I Do’; ouça

Astro da franquia ‘Velozes e Furiosos’ divulgou primeira música no programa de Kelly Clarkson

Reprodução Vin Diesel estará em 'Velozes e Furiosos 9' e já tem planos para o décimo filme da franquia



O astro Vin Diesel, conhecido pela franquia “Velozes e Furiosos“, fez sua estreia no mundo da música durante o programa “The Kelly Clarkson Show”, programa diário apresentado pela cantora. “Feel Like I Do” é o primeiro single do ator, que ainda enviou um recado especial para o seu debute como cantor. Diesel agradeceu à Kelly Clarkson por estrear a canção no talk show ressaltando como ela é uma artista autêntica. O próximo filme de Vin Diesel será o “Velozes e Furiosos 9”, adiado para 2021 por causa da pandemia, e o ator já tem planos para o décimo filme da franquia.

Ouça a canção: