Show histórico dos Beastie Boys é disponibilizado no YouTube por tempo limitado

A última apresentação ao vivo da carreira do grupo, no festival Bonnaroo de 2009, ficará disponível até este domingo (27)

O festival Bonnaroo, que teve a edição deste ano cancelada pela pandemia da Covid-19, aproveitou o fim de semana para transmitir no YouTube uma série de shows histórico de edições anteriores. Um deles é o set dos Beastie Boys em 2009, o último show da carreira do trio. A íntegra da apresentação ficará disponível na plataforma até o fim deste domingo (27). Assista ao vídeo abaixo:

O show dos Beastie Boys no Bonnaroo foi o último da carreira deles, mas, na época, ninguém sabia disso, nem mesmo os próprios músicos. O grupo tinha uma turnê agendada para os meses seguintes, mas cerca de um mês depois da participação no festival, um dos integrantes, Adam “MCA” Yauch, foi diagnosticado com câncer na glândula salivar. Por causa disso, todos os planos dos Beastie Boys foram adiados e o álbum que eles lançariam em 2009 acabou saindo só em 2011. Um ano depois, Adam Yauch morreu por causa da doença.

Oito anos após a morte de MCA, os Beastie Boys voltaram a fazer barulho neste ano. O grupo foi indicado ao Emmy pelo documentário “Beastie Boys Story“, dirigido pelo indicado ao Oscar Spike Jonze e lançado pelo AppleTV+. Eles também lançaram um livro com fotos raras e anunciaram uma compilação com 20 das músicas mais famosas da carreira, entre elas “Fight For Your Right” e “No Sleep Till Brooklyn”. O disco “Beastie Boys Music” sai em 23 de outubro.