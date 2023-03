Ne-Yo e Alok são anunciados como atração no The Town

DJ brasileiro se apresenta no palco principal, enquanto norte-americano será atração do Palco One

Divulgação Ne-Yo se apresentará no Palco One no dia 7 de setembro



Na noite desta segunda-feira, 13, o festival ‘The Town’ anunciou mais quatro atrações para a sua primeira edição em São Paulo. No dia 3 de setembro, Alok será uma das atrações do Palco Skyline, o palco principal do evento. O DJ brasileiro também se apresentou no Rock in Rio em 2022. Também para o Palco Skyline, a banda Garbage foi anunciada no dia 9 de setembro, mesmo dia do Foo Fighters. Já para o Palco One, o segundo maior palco do festival, o duo britânico Wet Leg se apresenta no dia 9 e no dia 7 de setembro, Ne-Yo será um dos nomes principais. Para o dia 7 já estão confirmados Maroon 5 e Ludmilla. O Festival acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos. As vendas do The Town Club abrem nesta terça-feira, 14.