Nick Jonas será o apresentador do Billboard Music Awards 2021

É a primeira vez que o cantor de 28 anos será host de uma premiação; ele já levou três troféus

O cantor Nick Jonas, do Jonas Brothers, será o apresentador do prêmio Billboard Music Awards 2021 que vai ao ar no dia 23 de maio, na NBC. Kelly Clarkson, sua ex-parceira de ‘The Voice’, foi quem comandou a premiação nos últimos três anos. Essa é a primeira vez de Nick como anfitrião da cerimônia, que é dois anos mais velho do que ele (o cantor tem 28 anos e o prêmio 30 anos), mas já participou de apresentação no Oscar. Em suas redes sociais, Nick Jonas se divertiu com o anúncio e disse que será o “melhor apresentador preemptivo de todos os tempos”. Junto com seus irmãos, Nick já ganhou três Billboard Music Awards: melhor dupla/grupo, melhor artista de rádio e melhor música de rádio por “Sucker”, que também alcançou o número 1 da Billboard Hot 100.