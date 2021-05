Ex-integrante do grupo Menudo, Ray Reyes morre aos 51 anos

Anúncio foi feito pelo irmão do cantor, Raül Reyes, nas redes sociais: ‘Nunca esqueçam o seu legado’

Reprodução / Facebook Ray Reyes participou do Menudo de 1983 a meados de 1985, quando partiu para carreira solo



O ex-integrante do grupo Menudo, Ray Reyes, faleceu aos 51 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 30, pelo irmão do cantor, Raül Reyes, em publicação nas redes sociais. Na mensagem, Raül pede orações e espaço para que a família possa “digerir toda a situação”. “Também peço que nunca esqueçam o seu legado. Hoje, mais do que nunca, precisamos de nos unir, nunca deixar de expressar o amor e carinho que sentirem pelos outros. Este é mais um ensinamento do universo!”, escreveu no Facebook. Além do texto, a publicação também conta com diversas imagens do ex-Menudo ao longo da vida, com fotografias de infância e dos shows da banda de Porto Rico, sucesso adolescente da década de 80, que teve Rick Martin como um dos membros. A causa do falecimento de Ray Reyes ainda não foi divulgada.

Além de Raül Reyes, a agência responsável pela turnê de reencontro do grupo Menudo também confirmou o falecimento do cantor. Em nota, também sem mencionar a causa da morte, a agência prestou condolências.

“Nesse momento de dor, a família pede espaço. Pedimos orações para seus familiares, amigos e fãs de todo o mundo”, comunicou no Twitter. O anúncio repercute nas redes sociais entre admiradores do artistas, que lamentam a morte de Ray e relembram sucessos da banda. Ray Reyes participou do Menudo de 1983 a meados de 1985, quando partiu para carreira solo. Entre as músicas mais conhecidas do grupo estão “Não Se Reprima”, “If You’re Not Here (by My Side)” e “Se Tu Não Estás”.

Veja homenagens dos fãs:

Gente do céu Ray Reyes morreu, era o meu Menudo favorito, ainda tenho posters e fotos deles , q triste 😥

DEP pic.twitter.com/wki9qPfwhF — Dani de Schrödinger (@dany_geeek) May 1, 2021

Muito triste por saber que meu ídolo da adolescência e um dos meus Menudo favorito Ray Reyes nos deixou 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/UNDtU75zb9 — ♕ Trícia Guimarães ♕ (@Tricia_Guima) May 1, 2021