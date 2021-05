Festa do ‘BBB 21’ neste sábado terá Justin Bieber, Bebe Rexha e atrações nacionais; confira

Festa ‘Memórias’ contará com as apresentações de Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest e muito mais; todos passarão nos telões da casa

Reprodução/Instagram/justinbieber Justin Bieber será atração da festa do 'BBB 21' neste sábado



O ‘BBB 21’ tá muito chique. Na festa da noite deste sábado, 1º, para o Top 4 artistas nacionais e internacionais se apresentarão com shows musicais. O perfil oficial do programa anunciou que o astro teen canadense Justin Bieber será uma das atrações ao lado da cantora norte-americana Bebe Rexha, dos Djs Tiësto e David Guetta, e do trio italiano Meduza. Dos cantores nacionais Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão também estarão presentes. Todas as apresentações aparecerão no telão da casa na festa ‘Memórias’. A ideia é que a festa seja uma recordação para os participantes de todos os momentos vividos na edição. O ‘Big dos Bigs’ terá sua Grande Final na próxima terça-feira, dia 4.