NX Zero confirma retorno aos palcos com shows no MITA Festival; veja datas

Banda liderada por Di Ferrero já havia deixado fãs curiosos sobre possível reunião; apresentações serão nas edições do evento no Rio de Janeiro e em São Paulo

Reprodução/Instagram @nxzerooficial Banda voltará aos palcos depois de hiato iniciado em 2017



Considerada uma das maiores bandas de rock do Brasil nos anos 2000, o NX Zero anunciou oficializou seu retorno aos palcos nesta segunda-feira, 23. Através das redes sociais, o grupo liderado por Di Ferrero anunciou shows no MITA Festival do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esses serão os primeiros shows do grupo desde 2017. No Rio, o festival acontece nos dias 27 e 28 de maio, enquanto, em São Paulo, será realizado nos dias 3 e 4 de junho. “Quem tava com saudades de um show do NX Zero? Cedo ou tarde eu ia ter que contar isso pra vocês. A banda estará de volta aos palcos depois de 5 anos para shows mais que especiais no MITA. Agora você tem ainda mais razões (e emoções) para colar com a sua galera no festival em que a música é a resposta”, disse a banda na publicação do anúncio. Até o momento, a banda é a única anunciada para o line-up do festival.